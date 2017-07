Práci v kanceláři si dnes již bez počítače nedovedeme ani představit. Moderní typy jsou vybaveny pokročilými firemními aplikacemi, sadou kancelářských programů Microsoft Office a kvalitními internetovými prohlížeči. Vybrat si můžeme jak z nových, tak repasovaných modelů.

Výkon, který neomrzí

Počítač Optiplex 7010 je vlajkovou lodí společnosti Dell. Spolehlivý výkon zaručuje třetí generace procesoru Intel Core, která mu zajišťuje všestranné využití. Dobře se proto hodí nejen pro kancelářskou práci, ale spolehlivě obstojí rovněž při počítačových hrách a náročných výpočetních operacích. Ve zkratce by se dal popsat jako jednoduchost zabalená do kovového šasi. Počítač je dodáván v líbivé černé barvě ve spojení s šedivou mřížkou. Dell Optiplex je k dostání ve čtyřech velikostech. Tu největší představuje Minitower, následuje provedení Desktop a řadu uzavírají menší Small Form Factor a Ultra Small Form Factor. Větší modely jsou určené k umístění na zem, menší se pak dají snadno uložit nastojato nebo naležato na stůl. Čelní strana všech modelů je obdobná. Liší se pouze sloty o velikosti 2,5 a 3,5 palců a počtem USB portů. U všech jsou pak audio konektory. Podobně je na tom zadní strana. Rozdíl je u vnitřních slotů PCI, PCI-e a mini PCI-e. Naopak porty USB 2.0 a USB 3.0 jsou u celé řady stejné. Samozřejmostí výbavy je LAN, COM, Display port a VGA. Natrefit však lze ještě na PS2 konektor. Dell 7010 je vybaven čtyřjádrovým procesorem Intel Core i5, který dosahuje frekvence až 3,2 GHz. Tato základní pohonná jednotka této řady Optiplex si spolehlivě poradí i s velmi obtížnými početními úlohami. Počítače obsahují operační paměť DDR3 s možnou rozšířitelností. Dodávány jsou s integrovanou grafickou kartou Intel HD Graphics 2500 vyráběnou pro třetí generaci procesorů Intel Core.

Výhody repasované techniky

Nákup repasovaných počítačů má řadu výhod. Tou nejznatelnější je rozdíl v pořizovací ceně, který může činit až polovinu. Na českém trhu jsou repasované počítače se zárukou 12 – 24 měsíců. Vykupováno je pouze zachovalé a tříděné zboží z podnikové sféry. Repasovaná technika obsahuje výkonné konfigurace a licenci Windows s možností bezplatného upgrade na Win 10.