Uběhlo to jako voda a je nový rok. Mnoho lidí se však právě na toto období těšilo, neboť v poslední době čím dál více nakupujících čeká s většími nákupy až po Vánocích. Je to dané hlavně velkými slevami, které po svátcích nastanou. Mnoho obchodních center totiž vyhlásí ihned po Vánocích slevy až sedmdesát procent. Nejvíce se vyplatí čekat pravděpodobně v případě elektroniky, na té je rozdíl před a po svátcích nejmarkantnější, a dá se na ní tedy ušetřit nejvíce.

Levné elektro

Kamery do auta

V současné době je stále více vyhledávaným zbožím menší kamera do auta. Ty si lidé kupují především k případnému pořízení důkazních materiálů z provozu na silnici. Vzhledem k chování některých řidičů a následným problémům při prokazování viny je tento krok více než rozumný. Autokamera v takovém případě totiž zajistí nezpochybnitelný důkaz o vině, či nevině. Pokud pomineme tyto pragmatické důvody zakoupení kamery do auta, tak se dá využít i v případě pořízení záznamů z cest nebo dovolených. Pro takové případy se samozřejmě vyplatí na kameře nešetřit a koupit takovou, jež bude schopná pořídit i kvalitní obrazové záznamy. Při výběru kamery si tedy musíte uvědomit, k čemu a jak často ji budete chtít používat. Dále pak zda jezdíte jen ve dne nebo i v noci.