Nákup použitého či repasovaného serveru může mít mnoho výhod, především těch finančních. U mnoha typů projektů zkrátka nemá smysl kupovat nové servery. Jenže nákup použitého serveru je trošku jako nákup zajíce v pytli. Můžete koupit dobře, nebo vám někdo může prodat hromadu nepoužitelného železa. Je tedy nezbytné hledat vhodný bazar serverů, kde mohu nakoupit.

Věřte profesionálům

Největší české e-shopy obvykle použité servery v nabídce nemají. A u různých pochybných bazarníků bychom je raději také nekupovali. Je proto dobré zvolit někoho, kdo se v serverech doopravdy vyzná a má za sebou dlouhou historii. To platí například o nejstarším českém e-shopu zaměřeném čistě na servery Czech Server, který na trhu slaví již 10. rok a stále je v plné kondici. Tím, že má ve své nabídce servery nové, použité i repasované (není to tedy jen obyčejný bazar serverů, ale jejich odborný prodejce), klesá jeho motivace „natáhnout zákazníka za každou cenu“. Zaměstnanci společnosti jsou opravdoví profesionálové, kteří zákazníkovi rádi poradí, aby nakoupil co nejlépe.

Repasované servery

Slovo bazar serverů u Czech Serveru opravdu nesedí. Společnost sama servery i repasuje. Má na to vlastní team, a proto veškeré činnosti probíhají pod její střechou a firma má nad nimi absolutní kontrolu. Díky tomu může klientům nabízet ještě kvalitnější služby a být ve svém segmentu silným hráčem.