Setkáváme se s tím dá se říct všichni… stačí začít se bavit na téma štěstí. Drtivá většina z nás uvádí, že jej nemáme. Že ani nemá cenu sázet, anebo zkoušet jeho „sedavost na nás“ na čemkoli jiném. A důvody? Buď jsme vsadili jako malí celou pětikorunu, co jsme měli – koupili jsme si papírový los s otevíracími okýnky a nevyhráli, nebo ti „skuteční hazardéři“ znalí sportu sázeli na sportovní utkání na střední s radou zaručeného znalce, a svoji sázku prohráli. Poznáváte se? Jedna, dvě negativní zkušenosti odradí spoustu těch, kteří by vyhrávali, stačí jen zkoušet to.

Sportovní utkání – výhra s rozumem

Pokud se obáváte, že štěstí je vám skutečně odvráceno (což není pravda, stačí brát výhru jako fakt a hotovou věc), pro vás bude lepší (spíše pro vaše přesvědčení, a tím přivolání výhry) sázet na něco, co můžete ovlivnit. Tím jsou právě sportovní utkání. Začněte sázkami jednoduchými, kdy je výherce naprosto jasný. Sice nevyhrajete majlant, sázky bývají malé, ale vyhrajete. Důležité je začít věřit a myslet pozitivně. Poté se zaměřte na složitější zápasy. Co se týče rad o jiných, k těm přihlížejte jen tehdy, když druhému věříte. Proč by se chtěl o výši výhry dělit někdo, kdo vás nezná? Počet výherců ji přece ovlivní, nedejte na ně vždy. Spíš si pročtěte výsledky zápasů a poučte se z nich. Pomůže vám to v rozhodování.

Hazardní hry online

I na hazardních hrách, které jsou k mání online a na vás je, jestli se budete registrovat, nebo ne, se dá trénovat svůj pozitivní přístup k výhře. Berte hru tak, že vy budete výhercem. Pozitivní myšlení přitahuje pozitivní výsledky. Skutečně. My ale myslíme negativně a pak se divíme, že se nám dějí negativní věci, výsledky jsou negativní. Znáte někoho, kdo od mala bral jako hotovou věc, že až bude velký, bude mít dům, bude designérem, nebo třeba bude bohatý a skutečně to tak je? Je to jen tím, že tomu věřil… Hazardní hry vás budou také odměňovat nejen výhrou, ale i různými bonusy. Např. sazka bet, což vás může motivovat, abyste ve výhru věřili.

Zkuste i vy konečně myslet pozitivně. Respektive ne zkuste, myslete pozitivně. Funguje to. Stačí ráno vstát s tím, že bude hezký den a ono se tak stane. A začnete-li hrát, výhra na vás čeká, jen to zkusit.