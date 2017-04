Letadlo bez pilota, navíc opatřené kamerou, které dokáže jednoduché či složité akrobatické kousky a zároveň udělá neopakovatelné záběry shora, to je snem. Snem všech modelářů, ale i fotografů a video nadšenců. Všichni, kdo se rádi zabývají konstruováním modelů a mají doma sbírku lodiček, autíček nebo vláčků, jistě už několik let s potěšením sledují bezpilotní letadýlka a helikoptéry – drony. Dnešní zvýhodněná cenová nabídka umožňuje už všem zájemcům o drony pořídit si vysněný model.

Rc drony s kamerou pro klidné i akrobatické létání

Nejpopulárnějšími rc drony jsou kvadrokoptéry s různými barvami trupu i vrtule. Sofistikované drony jsou vybaveny kamerou pro pořizování videí a fotografií. S dronem je dobré začít létat doma a kdekoliv v interiéru, to pro důkladné prozkoumání možností a způsobu ovládání. Drony jsou sestaveny pro poklidné i akrobatické létání, kdy se otáčky a akrobatické kousky ovládají pohodlně ze země. Před samotným nákupem by si zákazník měl podrobně prostudovat technologické parametry jednotlivých dronů, aby po nákupu nebyl nepříjemně překvapen. Ovládání se může zdát snadné, ovšem nikdo by nebyl rád, kdyby mu nový dron hned při prvním pokusu ulétl nebo se zničil o větve stromů či o dráty elektrického vedení.

Technologické parametry rc dronu s kamerou

Například oblíbená kvadrokoptéra Dromida Vista má zabudovanou WiFi kameru a navíc byla navržena v designu, který přitáhne pozornost každého. Jako každý dron i tato kvadrokoptéra obsahuje řídící jednotku se zabudovanými gyroskopy, díky čemuž je snadno ovladatelná. Volba mezi čtyřmi letovými režimy umožňuje postupné zdokonalování se úplných začátečníků nebo dětí, kteří se nechtějí do větších akcí zatím pouštět. Protřelí piloti naleznou uspokojení u náročnějších režimů s propracovanějšími kousky. Dron je vybaven LED světly, jež dávají prostor létání za šera a tmy, a tím dosahují jeho dobré viditelnosti. Pilot, který ovládá dron ze země, zadáním povelu do vysílače navede kvadrokoptéru do otočky či efektního přemetu.

Ovládání rc donu s pomocí vysílače

Vysílačka je vybavena příslušnými tlačítky pro volby letového režimu, dále pro zvolení citlivosti ovládání i jemného doladění směru letu. Pro konkrétní dron se používají určité vysílače, výjimečně jde u daných modelů použít jiný typ vysílače. Parametry pro možnosti výběru vysílače jsou vždy uvedeny v technologických průvodcích přiložených ke každému typu dronu.

Pořizování snímků a videí díky staženým aplikacím

Rc drony s kamerou mají obvykle na vysílači připevněn držák mobilního zařízení. Pro sledování obrazu z výšky, natáčení videí a pořizování fotografií je třeba si zdarma stáhnout aplikace DroneView z App Store nebo Google Play. Díky vestavěné WiFi kameře už je pozorování krajiny jednoduché a zajímavé. Stažená aplikace navíc dovoluje zapínání a vypínání kamery, přehrávání videí i zkoumání pořízených snímků. Videa se mohu i upravovat, stejně jako mazat nebo ukládat. Lehce se dá zapnout i mikrofon. U každého výrobku je pořizovací vzdálenost záběrů různá, ovšem je zaručená kvalita snímků pořízených ze vzdálenosti třeba sto metrů. Kamera je na dron připevněná s pomocí antivibračního držáku.

